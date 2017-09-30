Папа римский призвал мэров городов Италии "расширять площади" для мигрантов

Папа Римский Франциск призвал мэров итальянских городов удвоить усилия по интеграции беженцев, прибывших в Италию, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

В ходе субботней встречи с мэрами понтифик заявил, что понимает все трудности, с которыми сталкиваются городские власти из-за наплыва беженцев в последние годы, и в связи с этим он призвал к воплощению новой стратегии, которая нацелена на то, чтобы "не позволить оставить прибывших на нашу территорию на обочине".

"Речь не о возведении высоких башен, но о расширении площадей", - сказал он.

Ранее на этой неделе Папа Римский призвал мировое сообщество принимать беженцев "с распростертыми объятиями".