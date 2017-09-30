Полиция опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии

Полиция опечатала входы в 1,3 тыс. школ, которые 1 октября должны были функционировать как избирательные участки на референдуме о независимости Каталонии, сообщает в субботу газета "Паис".

В то же время в 163 школах и колледжах находятся люди, которые принимают участие в организованных ранее общественных мероприятиях. Полиция предупредила их, что они должны покинуть эти здания до 06:00 утра 1 октября по местному времени.

Ранее женералитет Каталонии заявлял, что с 9:00 по 20:00 по местному времени открыты будут более 2,3 тыс. участков.