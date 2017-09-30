События

14:17 30.09.2017

Около десяти человек стали жертвами крушения военного самолета в Конго

Примерно десять человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической Республике Конго, сообщает в субботу радиостанция Radio Okapi.

Сколько человек находилось на борту, точно не известно. Предположительно, речь идет о десяти членах экипажа.

По информации радиостанции, технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО – Муженко

Муженко в октябре посетит США

Более 1100 человек погибли в Украине вследствие пожаров с начала 2017 года

Сборная Украины завоевала 14 медалей на "Играх Непокоренных"

На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко распорядился подготовиться к празднованию Дня достоинства и свободы

В Запорожской области разоблачены мошенники-"врачи", получившие от клиентов почти 5 млн грн

Многие каталонцы ночевали в школах и колледжах, которые станут избирательными участками на референдуме о независимости

Полиция задержала юношу за тройное "минирование" улиц в Калуше на Ивано-Франковщине

Спасатели тушат возгорание торфяников в Полтавской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА