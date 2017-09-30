В Запорожской области разоблачены мошенники-"врачи", получившие от клиентов почти 5 млн грн

Правоохранители пресекли в Запорожской области деятельность преступной группировки, которые продавали устройства для похудения, не соответствующие техническим требованиям. Общая сумма полученных средств от обманутых клиентов составила около 5 млн грн.

Как сообщает в субботу Приднепровское управление Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, в составе группы мошенников – четыре человека, жители Запорожья в возрасте 29-30 лет.

Злоумышленники размещали свои объявления на специально созданном сайте. Они указывали информацию "международных центрах инновационных технологий", которые якобы размещались в Киеве и Одессе, там предоставлялись услуги по коррекции фигуры. На самом деле их "офис" находился в арендованном подвальном помещении.

Установлено, что мошенники представлялись врачами с большим опытом работы. Они навязывали клиентам мнение о приобретении персонального устройства для эффективного похудения, при этом его стоимость была завышена в несколько десятков раз.

"На "уникальной" модели похудения злоумышленники успели заработать значительные суммы денег. Так, в одном из случаев потерпевший перевел на счет злоумышленников более 600 тыс. грн. В целом сумма доходов преступной группы составляет около 5 млн грн, а жертвами от их действий стали около 250 граждан", - говорится в сообщении.

В дальнейшем клиентов злоумышленники заставляли в течение длительного времени перечислять на свои банковские счета значительные суммы денег, которые предназначались для других участников группы. Они под видом работников государственных контролирующих органов требовали у клиентов деньги за "решение проблем", которые возникли у пострадавших из-за использования ими приобретенного оборудования.

Членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.