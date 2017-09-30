Полиция задержала юношу за тройное "минирование" улиц в Калуше на Ивано-Франковщине

Полицейские Калуша (Ивано-Франковская обл.) задержали местного жителя, который на протяжении одного дня трижды сообщал о якобы минировании разных улиц в этом городе.

Как сообщает в субботу сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, 29 сентября в дежурную часть местного отдела полиции позвонил неизвестный и сообщил о том, что на одной из улиц города возле автобусной остановки находится сумка с 4 кг тротила, который взорвется через час. Прибывшие на указанное место оперативники, взрывотехники и кинологи, обследовав территорию, взрывоопасных предметов не обнаружили.

В то же время в полицию поступило другое сообщение о том, что через 55 минут взорвется бомба уже в другом месте. А спустя короткое время неизвестный в третий раз сообщил о якобы 4 кг тротила еще в одном людном месте.

В результате проверки полицейскими все эти сообщения о наличии взрывчатки оказались ложными.

Правоохранители в тот же день установили и разыскали звонившего - им оказался 19-летний местный житель, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы, где 1,5 года находился за совершение кражи.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, с которого молодой человек звонил и обманывал правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.