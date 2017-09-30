События

13:00 30.09.2017

Спасатели тушат возгорание торфяников в Полтавской области

Возгорание поверхностных залежей торфа (площадь 70 га) в Полтавской области возникло вечером 29 сентября, в настоящее время спасатели борются с огнем.

Как сообщает в субботу Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, возгорание торфа неподалеку с.Строкачи Семеновского района произошло в результате пожара сухой травы и камыша на открытой территории.

В ликвидации пожара задействованы 64 человека личного состава отряда управления ГСЧС и 26 единиц техники.

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Интерфакс-Украина
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