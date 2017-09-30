Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии "первой интернет-войной"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сравнил конфликт вокруг планируемого на воскресенье референдума по вопросу о независимости испанского региона Каталония с падением Берлинской стены.

"Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, поскольку люди и правительство используют ее для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак испанской разведки, замораживания телекоммуникационных связей", - написал Дж.Ассанж в своем микроблоге в "Твиттере".

Он отметил, что конфликт в Каталонии стал наиболее значимым на Западе противостоянием "между людьми и государством после падения Берлинской стены".