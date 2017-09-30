События

11:37 30.09.2017

Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии "первой интернет-войной"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сравнил конфликт вокруг планируемого на воскресенье референдума по вопросу о независимости испанского региона Каталония с падением Берлинской стены.

"Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, поскольку люди и правительство используют ее для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак испанской разведки, замораживания телекоммуникационных связей", - написал Дж.Ассанж в своем микроблоге в "Твиттере".

Он отметил, что конфликт в Каталонии стал наиболее значимым на Западе противостоянием "между людьми и государством после падения Берлинской стены".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Девять украинских батальонов уже совместимы с войсками стран НАТО – Муженко

Муженко в октябре посетит США

Более 1100 человек погибли в Украине вследствие пожаров с начала 2017 года

Сборная Украины завоевала 14 медалей на "Играх Непокоренных"

На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

ПОСЛЕДНЕЕ

Октябрь в Украине начнется с довольно теплой сухой погоды

В Эстонии стартовали совместные с НАТО учения Sibul 2017

Житель Херсона пытался вывезти в Крым спрятанные в коробке передач старинные медали и серебряные монеты

Ситуация с одиночными взрывами на арсенале в Калиновке – штатная при работах по разминированию - ГСЧС

США и Южная Корея провели первые совместные учения ПВО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog827.html
РЕКЛАМА