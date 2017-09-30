События

11:03 30.09.2017

Житель Херсона пытался вывезти в Крым спрятанные в коробке передач старинные медали и серебряные монеты

Гражданин Украины - житель Херсона - пытался вывезти в Симферополь старинные ордена, медали и серебряные монеты, сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

52-летний житель Херсона направлялся в Симферополь на автомобиле "Шкода" и прибыл в контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" (Херсонская обл.).

"Во время осмотра транспортного средства пограничники совместно с представителями ГФС и СБУ с помощью технических средств пограничного контроля обнаружили 3 печатки "Почета", одну печать "Трудовой славы II почета", 15 серебряных монет номиналом 1, 10 и 20 гривень, 13 орденов, 24 знака "Почета", 52 медали и 2 немецкие монеты 1939 года изготовления", - говорится в сообщении погранведомства.

Водитель спрятал их под обшивкой механизма коробки передач.

Обнаруженные предметы и транспортное средство изъяли в установленном порядке сотрудники Государственной фискальной службы.

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Интерфакс-Украина
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