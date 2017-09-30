США и Южная Корея провели первые совместные учения ПВО

Военнослужащие США и Южной Кореи устроили первые совместные учения по противовоздушной обороне средствами ближнего действия на фоне угрозы со стороны КНДР, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

"Полевые учения позволили войскам Республики Корея и США ознакомиться с системами и средствами вооружения друг друга, чтобы в конечной цели выстроить партнерство между двумя воинскими частями", - цитирует агентство заявление Тихоокеанского командования США.

"Воинские части планируют провести больше совместных учебных мероприятий, чтобы еще сильнее расширить сферу понимания и укрепить отношения", - отмечается в нем.

В учениях приняли участие военнослужащие шестого батальона артиллерийского полка 52-й воздушной дивизии и южнокорейские военнослужащие подразделения ПВО близ города Пхочхон к северу от Сеула.