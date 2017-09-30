Ситуация с одиночными взрывами на арсенале в Калиновке – штатная при работах по разминированию - ГСЧС

Одиночные взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области не представляют угрозы для жителей ближних районов, это штатная ситуация во время работ по разминированию, подчеркивают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 8:30 30 сентября неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами. Это штатная ситуация при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, она не представляет угрозы для жителей пострадавших районов", - говорится в сообщении ГСЧС.

В Госслужбе также проинформировали, что по состоянию на 8:30 возобновлено газоснабжение 6119 абонентам в городе Калиновка (2000), в селах Иванов (1299), Гущинцы (672), Каменогорка (149) Калиновского района; селах Сосонка (714), Славное (170), Дорожное (360), Лавровка (500), Медведка (255) Винницкого района.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).

В Калиновке вечером 29 сентября началось восстановление газоснабжения абонентов.