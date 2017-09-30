События

09:59 30.09.2017

Более 1100 человек погибли в Украине вследствие пожаров с начала 2017 года

Более 1100 человек погибли и более 1 тыс. – получили травмы в результате пожаров в Украине с начала текущего года, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в субботу.

"Всего с начала года показатель погибших и травмированных на пожарах составляет 1 тыс. 113 и 1 тыс. 76 человек соответственно", - говорится в сообщении ГСЧС.

При этом за минувшие сутки в жилом секторе страны возникло 94 пожара, в результате которых погибли три человека, еще один пострадал.

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