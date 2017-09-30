На военных складах в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов – ГСЧС

На военных складах в Винницкой области утром 30 сентября продолжаются одиночные детонации боеприпасов, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7.00 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).

В г.Калиновка, где на военных складах ранее начался пожар с последовавшей детонацией боеприпасов, в пятницу вечером началось восстановление газоснабжения абонентов.