События

08:30 30.09.2017

Один из крупнейших в мире исторических рынков возобновил работу в сирийском городе Алеппо

В сирийском городе Алеппо возобновил работу крупнейший в мире крытый исторический рынок Аль-Мадина, там работают всего 20 лавок, но планы по восстановлению объекта исторического наследия расписаны на десять лет вперед, заявили журналистам вернувшиеся хозяева торговых рядов и мастерских.

"Я один остался в Алеппо, кто умеет делать это. Я спрятал станок у себя дома, когда тут террористы были. А вот теперь, наконец, всё на своем месте. Все возвращаются, уже 20 лавок открылось", - рассказал журналистам хозяин мастерской по изготовлению ковров Амар Руваз.

Вооруженное противостояние правительственных войск и террористических группировок в Алеппо продолжалось четыре года. Боевики еще в 2012 году атаковали город, который считается экономической столицей Сирии, однако смогли захватить не более 40% его территории. Линия фронта проходила между Аль-Мадиной, где засели террористы и другой достопримечательностью старого города - цитаделью Алеппо, которую контролировали правительственные войска. Многие торговые ряды были разрушены из-за миномётных обстрелов и пожаров, а некоторые постройки террористы разобрали.

Аль-Мадина является крупнейшим в мире крытым историческим рынком. Общая протяженность торговых и ремесленных рядов - 13 километров. Аль-Мадина включает несколько более мелких рынков, большинство из которых существует с XIV века и имеют собственные имена в соответствии с названиями профессий, ремесел или товаров: рынок мыла, шерсти, кожи и так далее. Тридцать лет назад в составе Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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