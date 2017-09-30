Боевики за сутки 16 раз обстреляли позиции сил АТО, 4 военнослужащих получили ранения – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз нарушили перемирие. За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Приморском направлении боевики вечером обстреливали Водяное из минометов и гранатометов, Павлополь и Талаковку – из крупнокалиберных пулеметов и Березовое.

На Луганском направлении около 20.00 боевики обстреливали окрестности Новотошковского из миномета калибра 82 мм и противотанкового гранатомета.