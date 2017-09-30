Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс подал рапорт об отставке

Глава министерства здравоохранения и социальных служб США Том Прайс решил уйти в отставку, президент Дональд Трамп согласился с его решением, сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс подал рапорт об отставке сегодня (в пятницу - ИФ) и президент принял его", - сказала она.

По словам С.Сандерс, вместо Т.Прайса временно исполнять обязанности министра будет Дон Райт, который до настоящего времени занимал пост заместителя.

Ранее американские СМИ сообщали, что Д.Трамп недоволен Т.Прайсом из-за скандала со злоупотреблением служебным положением.

Д.Трамп в разговорах с членами администрации не раз выказывал недовольство Т.Прайсом и заявлял, что министр здравоохранения подрывает его план по "сливу застоя" коррупции в американской администрации.

Ранее Т.Прайс подвергся резкой критике за чрезмерное использование частных чартерных самолетов, которое обошлось американским налогоплательщикам в несколько сотен тысяч долларов.