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04:00 30.09.2017

Порошенко назначил представителей Украины в арбитражных группах по спорам с ЕС – указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №298/2017, которым назначил представителей Украины в арбитражных группах в рамках процедуры рассмотрения споров, определенной статьями 306 и 307 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Указ опубликован на сайте главы государства в пятницу вечером.

В арбитражные группы со стороны Украины назначены: Сергей Гришко (заместитель генерального директора ООО "Редклифф Партнерз"), Тарас Качка (заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение"), Виктор Муравьев (завкафедры сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко) и Юрий Рудюк (партнер юридической фирмы "Van Bael & Bellis", Королевство Бельгия).

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Интерфакс-Украина
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