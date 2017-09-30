События

02:01 30.09.2017

Куба назвала решение о сокращении штата посольства США в Гаване поспешным

Гавана назвала решение Госдепартамента США сократить штат сотрудников американского посольства на Кубе слишком поспешным, говорится в заявлении министерства иностранных дел Кубы, распространенном в пятницу.

"Мы расцениваем решение, о котором объявил Госдепартамент США, как поспешное, и считаем, что оно окажет влияние на двусторонние отношения, в частности, на сотрудничество по вопросам взаимного интереса", - заявила глава американского департамента в МИД Кубы Хосефина Видаль Феррейро.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил распространенную агентством "Ассошиэйтед пресс" информацию о сокращении численности штата посольства США на Кубе.

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