Сборная Украины завоевала 3 медали в стрельбе из лука на "Играх Непокоренных"

Украинская сборная завоевала в пятницу три медали в стрельбе из лука на "Играх Непокоренных", проходящих в Канаде.

"Невероятно точный день сегодня для Украины :) Стрельбы сегодня принесли в копилку #InvictusGamesTeamUkraine золото и два серебра! Поздравление нашем лучникам - Роме Панченко, Екатерине Михайловой, Валерий Раку и Дмитрию Сидоруку! Вы доказали всему миру, что украинские военные никогда не сдаются!", - говорится в сообщении на официальной странице украинской команды в Фейсбук.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую сборную с очередным успешным днем соревнований.

"Украинцы продолжают побеждать на Invictus Games Toronto 2017 Наша команда сегодня завоевала золото и два серебра! … Поздравляю с победой!", - написал он на своей странице в Фейсбук.

"Игры Непокоренных" (Invictus Games) - международные спортивные соревнования в параолимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх Непокоренных", как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт при выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

15 украинских спортсменов соревнуются в таких видах спорта как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.