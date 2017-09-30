События

00:11 30.09.2017

Польша организовала парламентский комитет по вопросу выплаты Германией военных репараций

Комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны был организован в рамках парламента Польши, передает в пятницу польское агентство ПАП.

"Мы хотим начать работу в рамках польского парламента, результатом чего должен стать анализ размера репараций, которые должны быть выплачены Польше Германией", - сказал в интервью агентству глава комитета Аркадиюш Мулярчик.

При этом дата вынесения решения комитета по вопросу выплаты репараций пока неизвестна.

Ранее премьер Польши Беата Шидло сказала, что Польша "имеет право на выплату репараций и польское правительство может направить соответствующее требование к Германии".

В Берлине же заявили, что Германия не намерена осуществлять подобные выплаты Польше, однако подчеркнули намерение проводить переговоры "в спокойном и взвешенном тоне".

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