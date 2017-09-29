Стоимость ремонта Биг-Бена превысит 60 млн фунтов стерлингов, а не 30-40 млн, как рассчитывали власти Британии

Стоимость ремонта знаменитой башни Елизаветы в Лондоне, где находятся часы Биг-Бен, может составить около 61 млн фунтов стерлингов ($81,7 млн), сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".

По информации телеканала, проект ремонта башни оказался более сложным и обширным, чем предполагалось первоначально. Ранее власти оценивали примерную стоимость ремонта по первоначальному плану от 29 до 45 млн фунтов стерлингов.

В ходе ремонта планируется заменить циферблат и часовой механизм, а также залатать трещины в кирпичной кладке башни, починить поржавевшую крышу и вернуть ободу циферблата его первоначальный цвет.

В связи с реконструкцией Биг-Бену, возможно, придется "замолчать" на четыре года, вплоть до 2021 года.