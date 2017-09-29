Сессия Каменского горсовета поддержала резолюцию экологического митинга о снижении выбросов на ДМК-ИСД

Каменской городской совет поддержал требования экологических активистов, представителей политических партий и общественности о необходимости снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду Днепровским металлургическим комбинатом (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящим в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

Как сообщается в официальной информации горсовета, состоявшаяся в пятницу 19-я сессия VII созыва большинством голосов поддержала резолюцию экологического митинга, состоявшегося 28 сентября текущего года у заводоуправления ДМК.

"Секретарь городского совета Александр Залевский зачитал текст резолюции участников митинга, который состоялся 28 сентября около заводоуправления Днепровского металлургического комбината. Организаторы акции выступали против загрязнения города предприятием и призывали небезразличных каменчан бороться за право дышать чистым воздухом. Большинством депутатских голосов резолюция была поддержана", - констатируется в официальной информации горсовета.

Как сообщалось, 28 сентября прошел экологический митинг по инициативе представителей партии "Свобода" и общественности, с требованием снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду и обвинениями в адрес собственников предприятия в геноциде.

При этом на акции отмечалось, что 28 сентября проводилась превентивная акция, "но если реакции на нее не последует, 6 октября будут приняты более радикальные методы".

В требованиях митинга, в частности - обеспечение мер на снижение выбросов, достойная зарплата, не допускать работу оборудования без очистных сооружений, уплата штрафов в городской бюджет 90 млн грн из-за загрязнения экологии, проведение экологического аудита и другие.

Также сообщалось, что Госэкоинспекция зафиксировала превышение вредных выбросов на ДМК в процессе перезапуска производства после почти 4-месячного простоя. Мониторинг вредных выбросов был вызван недовольством горожан из-за периодического появления "рыжих" дымов, связанных с пуском основных производственных мощностей комбината.

Кроме того, 31 августа 2017 года на комбинате работала городская выездная комиссия по вопросам экологии. Рассматривались вопросы внедрения руководством комбината безотлагательных мероприятий во избежание сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В настоящее время комбинат работает тремя доменными печами, однако выведение их на необходимые параметры проходит со сложностями, как и с наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и требования вплоть до закрытия комбината.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.