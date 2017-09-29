События

20:44 29.09.2017

К взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что существует версия, согласно которой к взрывам боеприпасов на складах в г.Калиновка Винницкой области привел заложенный детонатор.

"В Калиновке у нас нет никаких доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, который, вероятно, и привел к взрыву", - сказал Ю.Луценко в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу вечером.

При этом генпрокурор подчеркнул, что это лишь версия причины чрезвычайной ситуации.

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Интерфакс-Украина
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