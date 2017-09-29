В селах вокруг Калиновки восстановлено электро- и газоснабжение

В пяти селах вокруг г.Калиновка, где на военных складах ранее начался пожар с последовавшей детонацией боеприпасов, по состоянию на 17:00 пятницы восстановлено газоснабжение, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Восстановлено газоснабжение 3 тыс. 4 абонентам в селах Иванов (1299), Гущинцы (672), Каменногорка (149) Калиновского района; селах Сосенка (714), Славное (170) Винницкого района. Для предоставления психологической помощи жителям Калиновского района привлечена группа экстренной психологической помощи… оказана помощь 243 лицам. Ситуация постепенно нормализуется. Местное население возвращается в свое жилье", - говорится в сообщении.

Кроме того, все населенные пункты в зоне чрезвычайного происшествия подколючены к электроснабжению.

В ГСЧС напоминают, что движение по автодороге "Житомир - Могилев-Подольский" и железной дороге на перегонке "Сосенка – Калиновка" Юго-Западной железной дороги восстановлено, однако остается закрытым воздушное пространство в радиусе 40 км от Калиновки.

В течение 29 сентября на территории военного склада в Калиновке наблюдалась одиночная детонация боеприпасов. При этом авиация ГСЧС завершила гашение ячеек воспламенений на территории склада и вернулась в места дислокации. Всего с начала работ пожарные самолеты осуществили 48 сбросов (384 тонн воды), из них 29 сентября - 12 (96 тонн воды)

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.

На данный момент жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара и взрывов боеприпасов, вернулись домой.

Следствие отрабатывает четыре основные версии детонации боеприпасов. По факту взрывов боеприпасов военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 УК Украины (диверсия).