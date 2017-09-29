Киберполиция провела обыски у интернет-торговца базами ПФУ

Киберполиция сообщила об обысках у экс-технического работника Пенсионного фонда Украины, торговавшего в интернете базами с персональными данными.

"По результатам обысков полицейские изъяли компьютерное оборудование и сетевую технику, которую злоумышленник использовал для распространения персональных данных граждан. На его компьютере выявлено около 250 разных баз данных, среди которых - базы данных Пенсионного фонда", – говорится в пресс-релизе киберполиции на ее сайте.

Согласно сообщению, речь идет о базах данных как по всей Украине, так и по Киевской, Харьковской, Одесской и Львовской областям, в частности, анкеты социального страхования и база умерших по Киевской области, пенсионеры Радеховского района Львовской области, сборник пенсионеров Одессы, перечень работающих военных пенсионеров Украины.

"Анализируя выявленную на его компьютере информацию, можем сказать: человек продавал базы данных для получения средств", – приводятся в пресс-релизе слова начальника Киевского управления киберполиции Сергея Кропивы.

Ведомство указывает, что продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст.362 УК (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в ЭВМ, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

В то же время полиция допускает, что подозреваемый самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей Пенсионного фонда или заражал их вирусами с тем, чтобы получить необходимую информацию. В таком случае его действия могут быть классифицированы по статье 361 УК.