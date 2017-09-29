НАБУ продолжит участие в расследовании дела "черной бухгалтерии" Партии регионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) напоминает, что часть материалов в деле так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов летом была передана в Генеральную прокуратуру, но Бюро намерено продолжить участие в досудебном расследовании данного производства.

"В июне 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение передать часть материалов расследования производства в Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины как органа, который расследует дела об узурпации власти бывшим президентом Украины (лишенным соответствующего звания) и его сообщников. Подчеркиваем, что НАБУ и дальше совместно с Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины будет осуществлять досудебное расследование уголовного производства в отношении так называемой "черной бухгалтерии", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Комментируя информацию об объявлении подозрения бывшему народному депутату от Партии регионов и помощнику другого нардепа от этой же политсилы, в НАБУ также сообщили, что в данном случае речь идет и о предоставлении неправомерной выгоды (взятки) главе Центральной избирательной комиссии.

"Основанием для сообщения о подозрении стали как материалы досудебного расследования, переданные от НАБУ в Генпрокуратуру Украины ранее (например, выводы почерковедческих экспертиз относительно достоверности более 150 листов "черной бухгалтерии"), так и доказательства вновь открывшихся обстоятельств, полученные уже в процессе совместной работы детективов Бюро и следователей Департамента спецрасследований Генпрокуратуры", - подчеркивается в сообщении Бюро.

Как сообщалось, Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины и помощнику народного депутата, причастным к "черной бухгалтерии" Партии регионов. Этим лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255; ч.4 ст. 28, ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 05.04. 2001); ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04. 2011); ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 07.04. 2011).

Генпрокуратура не сообщила имена экс-нардепа и его помощника, которым сообщено о подозрении, однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о братьях Евгении и Виталии Калюжных.

Позже интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что подозрение было направлено в письменном виде по почте, поскольку оба подозреваемых не находятся в Украине.

Экс-депутат В.Калюжный находится в розыске с 2015 года по делу о голосовании за "диктаторские законы". Е.Калюжный был помощником "регионала" Евгения Геллера в Верховной Раде 6 и 7 созыва.