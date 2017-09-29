Турция прекращает авиасообщение с Иракским Курдистаном

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

"Сегодня с 18:00 все рейсы из Турции в Эрбиль и Сулейманию прекращены на неопределенный срок. Турецкие государственные и частные авиаперевозчики прекращают полеты (на север Ирака - ИФ)", - заявил он журналистам.

Премьер отметил, что в случае, если в Иракском Курдистане в настоящее время находятся граждане Турции, за ними будет отправлен специальный борт.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером вступает в силу запрет Главного управления гражданской авиации Ирака, предписывающий прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании с 18:00 местного времени в пятницу.