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14:31 29.09.2017

Порошенко открыл обновленный мост через реку Быстрица-Солотвинская на Ивано-Франковщине

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Ивано-Франковскую область открыл новый мост через реку Быстрица-Солотвинская на автодороге государственного значения Н-10 Стрый – Черновцы – Мамалыга.

"Деньги выделялись и разворовывались, а мост не строился аж до 2015 года… Сметная стоимость была 127 млн грн. Реально этот мост построили за 96 млн грн. Этот результат достигнут за счет использования более эффективных технологий и применения передовых механизмов по государственным закупкам. Это реальные механизмы борьбы с коррупцией", - сказал глава государства в ходе открытия моста, сообщает пресс-служба президента.

П.Порошенко подчеркнул, что приоритетом власти является строительство дорог. В этом контексте он сообщил, что за три года Прикарпатье получило более 3 млрд грн на строительство дорог. По его данным, с начала 2017 года сумма средств, потраченных на дороги Прикарпатья, составила 1,3 млрд грн.

Глава государства отметил, что предстоит выполнить огромную работу по строительству дорог и мостов. "Мы построили только четыре моста, еще как минимум 15 нуждаются в строительстве и восстановлении", - добавил он.

Предыдущий железобетонный мост длиной 136 м через реку Быстрица-Солотвинская был разрушен в результате наводнения в 2008 году. В том же году началось строительство нового моста длиной 152,5 м.

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