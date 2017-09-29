Гройсман требует максимально рационально использовать средства, выделенные на ликвидацию последствий ЧП в Калиновке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что будет проведена проверка эффективности расходования средств, которые выделены на ликвидацию последствий пожар и детонации боеприпасов на военных складах в Калиновке Винницкой области.

"Я требую от всей местной власти максимально рационально использовать средства. Если кто-то позволит себе хотя бы 1 грн украсть на этой беде, то я считаю это мародерством. Мы абсолютно полностью проверим все расходы, и если найдем (кражу - ИФ) – я точно могу сказать, что скажу всему обществу, кто украл, а также все сделаю для того, чтобы он понес наказание согласно с законом", - сказал В.Гройсман на брифинге после заседания Штаба по ликвидации последствий пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области в пятницу.

Премьер отметил, что выделенные ранее правительством 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов до конца дня пятницы поступят на счета Винницкой областной государственной администрации. При этом, по его словам, если понадобятся дополнительные средства, правительство готово их выделить.

В.Гройсман отметил, что все разрушенные дома будут отстроены, а нуждающиеся в ремонте здания будут отремонтированы.

Также премьер подчеркнул, что местным властям поставлена задача определить ответственных за восстановление жилья в каждом селе и громаде.

Премьер добавил, что совместно с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и министром финансов Александром Данилюком облетел место происшествие и оценил ситуацию.