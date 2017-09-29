События

12:16 29.09.2017

Сентябрь встретится с октябрем в довольно теплой атмосфере

В ближайшие сутки погоду в Украине продолжит определять поле повышенного давления и сухой холодный воздух арктического происхождения, ожидается погода без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-4°, днем 10-15° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

Ветер северо-восточный (на западе юго-восточный), 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-18 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 сентября самая высокая температура днем была +25,8 в 2016 году, самая низкая ночью 0,7 в 1936 году.

1 октября - без осадков. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы при прояснениях заморозки 0-4°, днем 10-15° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 3-8° тепла, днем 13-18°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

29 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 12-16°, в Днепре в районе Киева 15°.

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Интерфакс-Украина
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