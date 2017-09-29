События

11:53 29.09.2017

ВСП рекомендовал Порошенко 111 кандидатов на должности судей Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ВСП, в течение 14-25 сентября Высший совет правосудия рассмотрел 120 материалов относительно внесении представлений президенту Украины о назначении на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, Кассационного уголовного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного суда.

"29 сентября Высший совет правосудия объявил решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного суда", - сказано в сообщении.

Таким образом, президенту рекомендовано 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда.

С полным списком кандидатов на должности судей Верховного суда можно ознакомиться на официальном сайте Высшего совета правосудия.

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Интерфакс-Украина
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