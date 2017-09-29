ВСП рекомендовал Порошенко 111 кандидатов на должности судей Верховного суда

Высший совет правосудия (ВСП) рекомендовал президенту Украины Петру Порошенко 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ВСП, в течение 14-25 сентября Высший совет правосудия рассмотрел 120 материалов относительно внесении представлений президенту Украины о назначении на должности судей Кассационного хозяйственного, Кассационного административного, Кассационного уголовного, Кассационного гражданского судов в составе Верховного суда.

"29 сентября Высший совет правосудия объявил решение, принятое по результатам рассмотрения материалов кандидатов на должности судей Верховного суда", - сказано в сообщении.

Таким образом, президенту рекомендовано 111 кандидатов для назначения на должности судей Верховного суда.

С полным списком кандидатов на должности судей Верховного суда можно ознакомиться на официальном сайте Высшего совета правосудия.