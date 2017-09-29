События

11:21 29.09.2017

Очаги горения на военном складе в Калиновке утром в пятницу не зафиксированы

Очагов горения и взрывов на военных складах возле с.Калиновка по состоянию на утро пятницы не наблюдается, сообщает Винницкая областная государственная администрация.

"По состоянию на 9:00 по результатам видео разведки квадрокоптером ГСЧС территории военного склада Минобороны вблизи г.Калиновка Винницкой области очагов горения не наблюдается, взрывов не зафиксировано", - говорится в сообщении на сайте Винницкой ОГА в пятницу.

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Интерфакс-Украина
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