События

10:27 29.09.2017

Киберполиция предупреждает население о новых схемах смс-мошенников

Киберполиция Украины предупреждает о новых схемах смс-мошенничества с целью получения доступа к банковским счетам – преступники подменяют первые три цифры номера телефона (соответствующего коду оператора или стационарных номеров), сообщает Киберполиция на своей странице в "Фейсбук" в четверг.

Правоохранители советуют ни в коем случае не сообщать третьим лицам личные данные, с помощью которых они могут получить доступ к личным банковским счетам. При поступлении на телефон подозрительных смс-сообщений, работники киберполиции советуют незамедлительно сообщать об этом по номерам, размещенных на подтвержденных официальных источниках.

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Интерфакс-Украина
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