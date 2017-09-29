Киберполиция предупреждает население о новых схемах смс-мошенников

Киберполиция Украины предупреждает о новых схемах смс-мошенничества с целью получения доступа к банковским счетам – преступники подменяют первые три цифры номера телефона (соответствующего коду оператора или стационарных номеров), сообщает Киберполиция на своей странице в "Фейсбук" в четверг.

Правоохранители советуют ни в коем случае не сообщать третьим лицам личные данные, с помощью которых они могут получить доступ к личным банковским счетам. При поступлении на телефон подозрительных смс-сообщений, работники киберполиции советуют незамедлительно сообщать об этом по номерам, размещенных на подтвержденных официальных источниках.