На территории военного склада в Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов – ГСЧС

Состоянием на утро пятницы, на территории военного склада в Калиновке продолжается одиночная детонация боеприпасов, спасателями и правоохранителями изымаются взрывоопасные предметы, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7.00 29 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

В информации подчеркивается, что для проведения разведки и тушения пожара привлечено 9 пожарных танков, 4 инженерные машины разграждения МО Украины и два самолета АН-32П ГСЧС Украины. С целью недопущения лесного пожара вблизи военного склада, авиацией ГСЧС Украины с начала работ осуществлено 36 сбросов (288 тонн воды) в сутки 20 сбросов (160 тонн воды).

Вместе с тем, сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (108 чел. и 41 ед. тех.) обследовано 1 тыс. 700 га территории, совместно с представителями Нацполиции осуществляется подворовой обход и выполняются заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов. Выполнено 140 заявок из 174, обнаружено и изъято более 110 взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 2 тыс. 110 чел. и 358 ед. тех., из них от ГСЧС 218 чел. и 77 ед. тех. (в том числе 2 самолета АН-32П), Нацполиции - 147 чел. и 20 ед. тех., Нацгвардии - 203 чел. и 12 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 920 чел. и 180 ед. тех., СБУ - 400 чел. и 30 ед. тех., Министерства здравоохранения - 30 чел. и 10 ед. тех., ОАО "Винницагаз" - 140 чел. и 25 ед. тех., ОАО "Укрзализныця" - 52 чел. и 4 пожарных поезда.