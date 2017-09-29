В Эстонии пройдет саммит ЕС по будущему цифровых технологий

В Таллине в пятницу пройдет самое значимое мероприятие в рамках председательства страны в ЕС - саммит Совета ЕС по вопросам цифровых технологий.

Как сообщили "Интерфаксу" в председательстве Эстонии в ЕС, в работе саммита примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, первые лица ряда других государств ЕС, а также президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Главной задачей встречи является изменить отношение, чтобы цифровое общество, цифровая жизнь, свободное передвижение данных... Чтобы о них больше не спрашивали, зачем мы в этом нуждаемся, а спрашивали, когда все это станет реальностью в Европейском союзе", - сказал журналистам премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Он выразил пожелание, чтобы применяемые в Эстонии электронные услуги стали трансграничными и могли применяться в государствах ЕС.

На встрече предполагается разработать долгосрочную перспективу (до 2025 года) дигитального развития, охватывающую такие аспекты и сферы, как надежность, доверие, безопасность, электронные выборы, промышленность, экономику и общество.

В рамках саммита также состоится ряд двусторонних встреч.

Эстония планирует представить на саммите интернет-портал с информацией о применяемых в Евросоюзе санкциях.

"Портал задуман для передачи в дигитальной, дружественной пользователю и понятной форме текущей информации о применяемых ЕС санкциях", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

По данным МИД, сейчас в ЕС применяется около 40 санкций, введенных Советом безопасности ООН или Советом ЕС, портал поможет пользователям быстро и легко находить информацию, записанную в сотнях сложных правовых актов.

Между тем, в коммюнике Еврокомиссии отмечается, что "в ходе обсуждений (на саммите) основное внимание будет уделено цифровым экономике и обществу". Это вопросы, важность которых подчеркивал 13 сентября в Европарламенте в своем докладе о состоянии Евросоюза Ж.-К.Юнкер.

"Ожидается, что лидеры обсудят последние предложения Комиссии по укреплению кибербезопасности ЕС и выскажутся по справедливому налогообложению цифровой экономики. Чтобы завершить "единый цифровой рынок" к 2018 году, государствам-членам ЕС и институтам ЕС необходимо принять 18 законодательных предложений, уже представленных Комиссией", - говорится в сообщении ЕК.

Задача нынешнего саммита по цифровым технологиям в Таллине - выполнить роль платформы для начала обсуждения на высшем уровне планов цифровых инноваций, чтобы Европа могла стать мировым лидером в области цифровых технологий в последующие годы.

Предполагается, что основной темой саммита станет "формирование цифрового будущего для Европы", в частности, вопросы доверия, безопасности, а также цифровых управления, промышленности, общества и экономики.