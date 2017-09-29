Необходимо сохранить память о трагедии Бабьего Яра для недопущения повторения ошибок – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что память о трагедии Бабьего Яра необходимо сохранить и передать следующим поколениям для недопущения повторения ошибок прошлого.

"Наша обязанность сохранить память о Бабьем Яре и передать ее следующим поколениям. Только память защищает от повторения ошибок прошлого", - написал В.Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер напомнил, что в пятницу Украина вспоминает жертв "одной из самых страшных трагедий человечества - событий в Бабьем Яру".