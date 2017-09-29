В Киеве в обед возле Бабьего Яра закроют выход на станции "Дорогожичи" – Метрополитен

В пятницу в обед, в связи с проведением мероприятий посвященных 76-летию трагедии Бабьего Яра, будет закрыт выход на станции "Дорогожичи", сообщили в КП "Киевский Метрополитен".

"Сегодня в 12:00 будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" к мемориалу Бабанка Яр (Нечетная сторона ул. Мельникова). Будет проходить мероприятия к чествованию 76 годовщины трагедии", – говорится в сообщении на странице Метрополитена в Фейсбук в пятницу утром.

Вместе с тем в информации подчеркивается, что станция работает в обычном режиме.