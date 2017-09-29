Тиллерсон обсудит в Китае предстоящую поездку Трампа, вопросы торговли и денуклеаризацию Корейского полуострова

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, председателем КНР Си Цзиньпином и членом Госсовета КНР Ян Цзечи в Пекине позднее в четверг, сообщила в ходе брифинга представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Позднее сегодня госсекретарь Рекс Тиллерсон отправится в Китай для встречи с министром иностранных дел Ван И, членом Госсовета КНР Ян Цзечи и председателем КНР Си Цзиньпином", - сказала Х.Нойерт.

"Госсекретарь обсудит целый спектр вопросов, связанный с планируемой поездкой президента в регион, денуклеаризации Корейского полуострова, а также торговлю и инвестиции", - отметила она.