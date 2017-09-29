События

07:09 29.09.2017

В Черкассах убили начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, депутата горсовета Бинусова – СМИ

В Черкассах вечером в четверг убили депутата городского совета Михаила Бинусова, сообщило "Зеркало недели".

"Депутата расстреляли из автомата Калашникова", – говорится в сообщении на сайте издания в пятницу утром со ссылкой на черкасское издание "Про все".

В информации говорится, что на место событий прибыли руководители прокуратуры, управлений полиции и СБУ по Черкасской области, проводятся оперативные мероприятия.

М.Бинусов недавно был назначен на должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии Черкасс.

"Ему (М.Бинусову – ИФ) была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте, все потоки были полностью перекрыты", - рассказал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, прибывший на место трагического происшествия.

Как сообщила пресс-офицер полиции Черкасс Зоя Вовк, убийство произошло около гаражного кооператива. Депутат хотел поставить свою машину в гараж и пересесть в автомобиль знакомых. Они ждали М.Бинусова около гаражей, их автомобиль тоже поврежден выстрелами, а самих знакомых депутата опрашивают как свидетелей.

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