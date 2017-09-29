События

06:39 29.09.2017

Боевики за прошедшие сутки 16 раз открывали огонь по украинским позициям, двое военнослужащих получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие, военнослужащие ВСУ 13 раз отвечали из оружия не запрещенного мирными договоренностями, двое военнослужащих сил АТО получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Боевики не прекращали обстрел украинских позиций на Приморском и Донецком направлениях", – говорится в сообщении на странице пресс-центра в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении после 18.00 и почти до полуночи боевики при обстрелах применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие в направлении укреплений ВСУ под Авдеевкой. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Это же оружие применялось боевиками и при обстреле позиций украинских военных в районе шахты Бутовка.

Наибольшее количество огневых провокаций со стороны боевиков за сутки зафиксировано на приморском направлении. Вечером боевики при обстреле украинских позиций возле Марьинки применяли минометы 82 калибра. Около 20.00 двое украинских бойцов получили осколочные ранения в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, в конце суток под обстрелами боевиков оказались опорные пункты вблизи Водяного и дважды у Павлополя.

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