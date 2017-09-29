В связи с проведением мероприятий в Бабьем яру 29 сентября, внесены изменения в маршруты движения транспорта – КГГА

Из-за мероприятий, связанных с годовщиной событий в Бабьем яру, в пятницу, 29 сентября, изменяется движение автобусов, троллейбусов и такси, маршруты которых проходят рядом со станцией метро Дорогожичи, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В пятницу, 29 сентября, с 08:00 до 12:00 вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 16, 19, 22, 23, 27, 30, автобусов маршрута № 47 и автобусов маршрутного такси №№ 150, 155, 166, 500, 550 на время проведения мероприятий в связи с 76-й годовщиной от начала трагических событий в Бабьем Яру", – сообщает мэрия со ссылкой на КП "Киевпастранс"

На всё время проведения мероприятий, временно не будут функционировать остановки: для троллейбусов №№ 19, 22, 27, 30 и маршрутного такси №№ 150, 155, 550 – "Бабий яр" и "Парк отдыха" в направлении ст. м."Петровка";

Для троллейбусов маршрута № 23, автобусов маршрута № 47 и маршрутного такси №№ 166, 500 - «Ст. м. "Дорогожичи" - ст. м. "Лукьяновская".

Также внесены изменения в движение автобусных маршрутов №№ 227, 242, 410, 421, 463, 464, 558, 565, 573, 597 по ул Е. Телиги на участке от ул. Дорогожицкой до остановки "Парк отдыха", ул. Дорогожицкой на участке от ул. Е. Телиги до ул. Оранжерейной, которое в указанное время будет осуществляться без остановок.

Вместе с тем, возможно приостановление движения работниками Национальной полиции Украины для троллейбусов №№ 16,19, а также маршрутного такси № 500.

Выход из подземного перехода станции метро "Дорогожичи" к памятнику жертвам Бабьего Яра (нечетная сторона ул. Мельникова) будет закрыт до окончания мероприятий.