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05:18 29.09.2017

В суд направлен обвинительный акт на экс-сотрудника СБУ по статье о пособничестве терроризму – прокуратура

Прокуратура Донецкой области завершила досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону боевиков, сообщают в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Гражданин обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, а именно – в участии в террористической организации и руководстве террористической группой… В данный момент обвинительный акт направлен в суд для заочного осуждения", говорится на сайте прокуратуры Донецкой области в четверг.

В СБУ подчеркнули, что имея специальное образование, физическую и военную подготовку, бывший сотрудник СБУ, в 2014 году перешел на сторону "ДНР" и занял там пост начальника Макеевского городского отдела Министерства государственной безопасности террористической организации "ДНР".

"Находясь на указанной так называемой должности, обвиняемый осуществляет оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, направленную на противодействие подразделениям ВСУ, СБУ и других формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Донецкой области. Кроме этого, по его указаниям осуществляются мероприятия, связанные с преследованием местных жителей, которые находятся на захваченных территориях и якобы способствуют правоохранительным органам Украины", уточнили в пресс-службе.

В связи с тем, что преступник находится на неподконтрольной ВСУ территории, провести над ним суд возможно только в формате досудебного расследования.

Пособнику террористов грозит до 15 лет лишения свободы.

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Интерфакс-Украина
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