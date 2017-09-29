США готовы выступить в качестве посредника в переговорах между Багдадом и Эрбилем – госдеп

США будут готовы выступить в качестве посредника в переговорах между правительством Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака в свете прошедшего в регионе референдума о независимости, если их об этом попросят, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

"США, если нас попросят, будут готовы выступить в качестве посредника в переговорах между (Багдадом и Эрбилем - ИФ)", - сказала она в ходе брифинга в четверг.

"Но я хочу быть ясна - если нас попросят помочь", - подчеркнула представитель госдепартамента.

Х.Нойерт также отметила, что в первую очередь США хотят, чтобы Ирак был стабильным и единым.

"Мы хотим, чтобы Ирак был стабильным и единым - мы хотим этого в первую очередь", - сказала она.

"Мы хотим, чтобы ИГ была выгнана из Ирака, мы хотим, чтобы она была истреблена", - добавила Х.Нойерт.

"Мы с самого начала ясно давали понять, что мы против проведения референдума (о независимости Курдистана - ИФ), потому что мы считали, что он оказал бы дестабилизирующее воздействие", - также заявила она.

"Мы хотели бы, что бы (Иракский - ИФ) Курдистан и центральное правительство Ирака оставались сосредоточенными на борьбе с ИГ, и мы обеспокоены тем, что это (проведение референдума - ИФ) может сместить внимание с борьбы с ИГ", - добавила Х.Нойерт.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.