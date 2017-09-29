Главный инженер лесничества на Харьковщине задержан при получении взятки - прокуратура

Следователи прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ в области задержали во время получения неправомерной выгоды главного инженера одного из лесохозяйств Харьковской области.

"Главный инженер лесничества требовал и получил взятку от предпринимателя... Чиновник поставил перед покупателем древесины требование: или платишь деньги, или древесину тебе не продадут. Таким образом была задокументирована передача средств в сумме 39 тыс. грн.", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Работник лесхозяйства был задержан в четверг во время получения третьего транша.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.