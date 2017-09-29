События

03:50 29.09.2017

Волкер и Сурков в начале октября обсудят вопрос о "голубых касках" на Донбассе - экс-посол США в РФ Теффт

Спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков встретятся в начале октября и обсудят вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщил бывший посол США в РФ Джон Теффт.

"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсантъ".

"Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения (об отправке миссии - ИФ), поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна, прежде всего, содействовать выполнению минских договоренностей",- отметил он.

На прошлой неделе со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что встреча К.Волкера и В.Суркова может состояться в первой половине октября на Балканах.

Сам К.Волкер ранее заявил журналистам в Киеве, что на предстоящей встрече планирует обсудить с В.Сурковым вопросы восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Первая встреча В.Суркова с К.Волкером прошла 21 августа в Минске.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Предоставление Вашингтоном оружия Украине не будет зависеть от взрывов в Калиновке – Волкер

МИД Украины направил закон об образовании на экспертизу в Венецианскую комиссию - Климкин

Боевики вновь обстреляли жилые дома Марьинки из 82-мм минометов – украинская сторона СЦКК

Гражданский погиб от выстрела военного во время учений в Запорожской области

Двое пограничников погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела "Станично-Луганское"

ПОСЛЕДНЕЕ

Директора киевского филиала одного из институтов Нацакадемии аграрных наук и его зама задержали на взятке

Родителям 3-летнего ребенка, умершего от истощения и побоев, грозит до 10 лет тюрьмы – прокуратура

До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения - Минобороны

Возле ДМК-ИСД в Каменском прошел экологический митинг с угрозой более жестких акций 6 октября в случае игнорирования общественности.

Климкин в ближайшее время проведёт встречу с главой МИД Венгрии по закону о образованию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Товары для кошек
РЕКЛАМА