Волкер и Сурков в начале октября обсудят вопрос о "голубых касках" на Донбассе - экс-посол США в РФ Теффт

Спецпредставитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков встретятся в начале октября и обсудят вопрос о миротворческой миссии ООН на Донбассе, сообщил бывший посол США в РФ Джон Теффт.

"Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии", - сказал он в прощальном интервью изданию "Коммерсантъ".

"Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения (об отправке миссии - ИФ), поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна, прежде всего, содействовать выполнению минских договоренностей",- отметил он.

На прошлой неделе со ссылкой на осведомленный источник сообщалось, что встреча К.Волкера и В.Суркова может состояться в первой половине октября на Балканах.

Сам К.Волкер ранее заявил журналистам в Киеве, что на предстоящей встрече планирует обсудить с В.Сурковым вопросы восстановления территориальной целостности и безопасности Украины.

Первая встреча В.Суркова с К.Волкером прошла 21 августа в Минске.