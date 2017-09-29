События

03:14 29.09.2017

Директора киевского филиала одного из институтов Нацакадемии аграрных наук и его зама задержали на взятке

Сотрудники Киевской местной прокуратуры №1 и главного управления Нацполиции Украины задержали директора киевского филиала Украинского института экспертизы сортов растений (УИЭСР, входит в Национальную академию аграрных наук Украины) во время получения им взятки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В местную прокуратуру обратился предприниматель, который сообщил, что руководитель указанного государственного учреждения требует у него взятку в размере 25 тыс. гривень за передачу в пользование государственной сельскохозяйственной техники", - информируют в прокуратуре в четверг.

Вместе с тем, Национальная полиция сообщает о задержании также и заместителя директора этого института: "Сегодня, 28 сентября, оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции и следователи Киевской местной прокуратуры №1 задержали директора филиала и его заместителя при получении последней части неправомерной выгоды в размере 18,8тыс. гривень".

Правоохранители задержали чиновников в рабочем кабинете директора института сразу после получения взятки. Также по месту жительства и работы задержанных провели обыски.

Правоохранители задокументировали факт получения взятки чиновниками, а работники местной прокуратуры открыли уголовное производство.

В настоящее время оба руководителя института задержаны. Директору института готовится уведомление о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного Кодекса Украины.

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