Родителям 3-летнего ребенка, умершего от истощения и побоев, грозит до 10 лет тюрьмы – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №2 согласовала подозрения отцу и матери 3-летнего мальчика, умершего в больнице, куда был доставлен в состоянии сильного физического истощения со следами побоев.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, родителям ребенка предъявлено подозрение по ст.166, ч.2 ст.121 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) УК Украины.

"По ходатайству прокуроров 30-летнему отцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 26-летней матери суд определил частичный домашний арест, поскольку женщина беременна... Максимальная санкция статей, инкриминируемых родителям, предусматривает 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Ребенок умер в среду утром в Харьковской больнице скорой и неотложной медицинской помощи, куда был доставлен накануне вечером в состоянии крайне тяжелого физического истощения (он весил менее 7кг, вдвое меньше нормы для своего возраста) с телесными повреждениями. У него был перелом ребер, которые уже начали срастаться.

Скорую вызвала знакомая матери, которая увидела, что малыш в очень тяжелом состоянии.

В той же семье также воспитывается 6-летний мальчик. Сейчас его забрали из семьи и поместили в больницу.

Правоохранители также начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей службой по делам детей, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). За служебную халатность предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.