События

01:21 29.09.2017

Предоставление Вашингтоном оружия Украине не будет зависеть от взрывов в Калиновке – Волкер

Решение Вашингтона о предоставлении Украине летального оружия не будет зависеть от взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, заявил специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер.

"Мы не знаем всех обстоятельств. Многие заинтересованы во взрывах, но также существует большая вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США о предоставлении (Украине – ИФ) оружия будет приниматься исходя из целей США в этом вопросе", – заявил К.Волкер на видео, опубликованном на сайте "Голос Америки" в четверг вечером.

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Интерфакс-Украина
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