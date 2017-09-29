До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения - Минобороны

До конца текущего года будут проведены работы по оборудованию всех военных арсеналов Министерства обороны Украины системами раннего обнаружения и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ближайшие дни (на военном арсенале возле Калиновки – ИФ) начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации", – цитирует заявление начальника Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майора Николая Шевцова сайт Минобороны в четверг вечером.

По его словам это первый арсенал, на котором внедряется новейшая система и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения

Начальник Вооружения ВСУ подчеркнул, что "в течение 2011-2012 года финансирование военной части вблизи Калиновки, фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован. Такое решение было принято прежним руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальное утилизировать, а остатки переместить на другие места хранения".

Он уточнил, что на протяжении Независимости Украины вопросами хранения боезапаса, строительством складов и арсеналов, особенно никто не занимался. В основном направленность была на продажу и утилизацию.

"Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году Начальник Генерального штаба ВСУ принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенала для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс грн на поддержку первоочередных мер, которые обеспечивают безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс грн и в 2017-м - 25 млн грн, которые было спланировано использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", - отметил Н.Шевцов.