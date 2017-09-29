Возле ДМК-ИСД в Каменском прошел экологический митинг с угрозой более жестких акций 6 октября в случае игнорирования общественности.

Возле управления администрации Днепровского металлургического комбината (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), в четверг прошел экологический митинг по инициативе представителей партии "Свобода" и общественности, с требованием снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Как сообщало ранее агентстве "Интерфакс-Украина", городская организация партии "Свобода" призывала горожан, все партии и общественные организации присоединиться к акции протеста против загрязнений ДМК перед зданием заводоуправления, обвиняя его собственников в геноциде.

Согласно сообщениям местных СМИ, в частности - изданию "Событие" Каменского, организованная "Свободой" акция прошла у заводоуправления ДМК, на которой выступили глава каменской организации Дмитрий Кропотов, который пояснил, что пришедшие на митинг люди не против ДМК, но против загрязнений.

По его словам, руководство ДМК хотело дать отпор митингующим, собрав через соцсети и выведя на акцию "вежливых доменщиков".

В тоже время он отметил, что во время простоя комбината (предприятие простаивало 4 месяца - ИФ) люди почувствовали, что живут на курорте, а теперь не могут повести детей в парк.

При этом отмечается, что 28 сентября проводилась превентивная акция, "но если реакции на нее не последует, 6 октября будут приняты более радикальные методы".

На митинге представитель "Правого сектора" Аскольд Можейко, по данным издания, заявлял, что у руководителя завода (генеральный директор ДМК Александр Подкорытов, ранее занимавший аналогичную должность на ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", находящегося на временной неподконтрольной территории (НКТ) - ИФ), имеется паспорт РФ и ДНР, "а сам он, и его замы - просто хищники". И отмечал, что на ДМК старое оборудование, которое нужно заменить на современное.

В свою очередь секретарь горсовета Александр Залевский обратился к участникам митинга и пригласил их на сессию городского совета - поддержать резолюцию митинга против загрязнения воздуха ДМК, с обращением к администрации ДМК и городской власти, что было поддержано участниками митинга.

В требованиях митинга, в частности - обеспечение мер на снижение выбросов, достойная зарплата, не допускать работу оборудования без очистных сооружений, уплата штрафов в городской бюджет 90 млн грн из-за загрязнения экологии, проведение экологического аудита и другие.

Вышедшему к митингующим гендиректору предприятия было предъявлен ультиматум "работать с соблюдением всех экологических требований", на что А. Подкорытов ответил, что необходимо разработать соответствующий проект.

Как сообщалось, Госэкоинспекция зафиксировала превышение вредных выбросов на ДМК в процессе перезапуска производства после почти 4-месячного простоя. Мониторинг вредных выбросов был вызван недовольством горожан из-за периодического появления "рыжих" дымов, связанных с пуском основных производственных мощностей комбината.

Кроме того, 31 августа 2017 года на комбинате работала городская выездная комиссия по вопросам экологии. Рассматривались вопросы внедрения руководством комбината безотлагательных мероприятий во избежание сверхнормативных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В настоящее время комбинат работает тремя доменными печами, однако выведение их на необходимые параметры проходит со сложностями, как и с наладкой сталеплавильного и прокатного оборудования. В частности, из-за сбоев в работе повысились выбросы вредных веществ в атмосферу, что повлекло недовольство граждан и требования вплоть до закрытия комбината.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.