Все жители Калиновки вернулись в свои дома – Винницкая ОГА

Жители Калиновки, которые покинули свои дома из-за пожара на военном складе 26 сентября, вернулись домой, сообщает Винницкая областная госадминистрация.

"По оперативной информации о чрезвычайной ситуации в Винницкой области, на 16.00. 28 сентября 2017 все эвакуированные вернулись домой, кроме больных, которые были эвакуированы с ЦРБ Калиновского района. В настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП "Козятинская ЦРБ" 8 человек", информируют в Винницкой ОГА в четверг.

Также, сообщается о состоянии газоснабжения населенных пунктов, размещенных вблизи военных складов: "В результате проведенных работ, по состоянию на 14.30 28 сентября 2017 года все населенные пункты подключены, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей к нормальной схеме".

По информации ПАО "Винницагаз" от газоснабжения было отключено 15 населенных пунктов, насчитывающих 13 тыс. 384 абонента, в т.ч. в Винницком районе н.п.: Мизяковские Хутора (572), Медведка (153), Славное (170), Сосенка (714), Дорожное (205) в Калиновском районе – г.Калиновка (7633), села Сальник (657), Павловка (227), Лысеевка (488), Ривненне (142), Гущинцы (672), Иванов (1299), Каменогорка (151), Мизяков (234) Мизяковская Слободка (67).

"Восстановление газоснабжения начато в 14.00 28 сентября. Задействовано 140 специалистов аварийно-диспетчерских служб, служб подземных газопроводов и внутренне домового газового оборудования, а также 25 единиц техники", уточняется в сообщении.